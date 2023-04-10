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13:21, 10 апреля 2023Среда обитания

Бородина объяснила покупку недвижимости в Дубае

Телеведущая Ксения Бородина объяснила покупку жилья в Дубае желанием вложить средства

Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

Известная российская телеведущая Ксения Бородина рассказала, что купила недвижимость в Дубае в качестве вложения средств. Свое решение она объяснила в интервью Надежде Стрелец, доступном на YouTube-канале журналистки.

Во время разговора Стрелец заметила, что покупка Бородиной жилья в другой стране вызвала волну обсуждения в России, так как телеведущая пользуется большой популярностью у аудитории. В ответ Бородина указала, что приобретение квартиры не означает, что она собирается переезжать в Дубай.

«Эта недвижимость была некоторым вложением с моей стороны. И плюс ко всему это дружественная страна. Моя позиция остается неизменной — я люблю свою родину», — заявила телеведущая.

В июне 2022 года Бородина рассказала, что мечтает приобрести в Турции два объекта недвижимости, однако пока не может себе этого позволить. Телеведущая хотела бы владеть квартирой в Стамбуле и домом в Бодруме.

Нина Ташевская
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