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18:21, 26 апреля 2024Спорт

FIG удалила из правил пять названных в честь российских гимнасток элементов

FIG удалила из правил пять элементов, названных в честь российских гимнасток
Ольга Капранова

Ольга Капранова. Фото: Олег Наумов / ТАСС

Международная федерация гимнастики (FIG) удалила из правил на период с 2025 по 2028 год пять элементов, названных в честь россиянок. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Речь идет о двух равновесиях Зарины Гизиковой и одном — Ольги Капрановой, а также о вращениях Гизиковой и Дарьи Трубниковой. Все спортсменки представляют художественную гимнастику. Остальные элементы, названные в честь россиянок, остались в правилах.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер раскрыла реакцию своих спортсменок на допуск России к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Тренер рассказала, что россиянки сразу отказались участвовать в соревнованиях.

19 июля прошлого года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.

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      Алексей Гусев
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