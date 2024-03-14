Винер раскрыла реакцию российских гимнасток на допуск до ОИ без флага и гимна

Винер рассказала, что гимнастки заявили ей о нежелании выступать на ОИ без флага

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер раскрыла реакцию своих спортсменок на допуск России до летних Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тренер рассказала, что россиянки сразу отказались участвовать в соревнованиях. «Они даже сказали так: "Под белой тряпкой, Ирина Александровна, мы выступать не будем. Мы привыкли, что на соревнованиях полные трибуны наших болельщиков и все скандируют: "Россия"», — заявила Винер.

Ранее Винер объяснила решение сестер Дины и Арины Авериных завершить спортивную карьеру. По ее словам, россиянки не хотели выступать под нейтральным белым флагом и без гимна страны.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.