Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
2:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Торпедо
0:1
Перерыв
live
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
ЦСКА
2:3
1-я четверть
live
УНИКС
Единая лига ВТБ|Группа А
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
Лацио
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
19:37, 5 марта 2024Спорт

Винер объяснила решение сестер Авериных завершить карьеру

Винер заявила, что сестры Аверины не хотели выступать под белым флагом

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер объяснила решение сестер Дины и Арины Авериных завершить спортивную карьеру. Ее заявление приводит РИА Новости.

По ее словам, россиянки не хотели выступать под нейтральным белым флагом. «Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России», — сказала Винер.

О том, что 25-летние сестры приняли решение завершить профессиональные выступления, стало известно 23 февраля. Винер отмечала, что Аверины занялись государственной работой.

Дина Аверина выигрывала серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. Также на ее счету 18 побед на чемпионатах мира и 10 — на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять раз чемпионкой Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Международный уголовный суд хочет арестовать двух российских командующих. Чем они известны?

      Россиянин пытался отправить череп носорога в Великобританию и попал под статью

      Путин рассказал о расширении поставок сельхозпродукции из России за рубеж

      Россиянам посоветовали сосать палец для избавления от второго подбородка

      Генерал ВСУ похвалил тактику Российской армии

      В ЕС пообещали сообщить Украине условия евроинтеграции до конца марта

      CAS сократил четырехлетнюю дисквалификацию экс-первой ракетки мира в пять раз

      Стало известно отношение украинцев к работе офиса Зеленского

      Власти США не одобрили поставки в Китай «слишком мощного» чипа

      В Италии создадут центр управления европейской системой IRIS²

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше