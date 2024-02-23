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17:24, 23 февраля 2024Спорт

Винер назвала Авериных олимпийскими чемпионками

Винер назвала завершивших карьеру гимнасток Авериных олимпийскими чемпионками

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о завершивших карьеру сестрах Арине и Дине Авериных. Ее слова передает РИА Новости.

«Дина и Арина приняли такое решение. Но они сделали огромное дело и сейчас занимаются государственной работой», — заявила она, назвав спортсменок олимпийскими чемпионками.

О том, что 25-летние сестры приняли решение завершить профессиональные выступления, стало известно 23 февраля.

Дина Аверина выигрывала серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. Также на ее счету 18 побед на чемпионатах мира и 10 — на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять раз чемпионкой Европы.

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