Сестры Аверины завершили карьеру

Сестры Дина и Арина Аверины завершили карьеру

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила, что сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня мне девочки сказали, что они больше выступать не будут», — заявила Винер.

В декабре прошлого года Аверины высказались о возможном завершении карьеры. «Это без комментариев. Но мотивация соревноваться у нас по-прежнему есть, конечно. Но… Все, мы молчим», — отметили сестры.

Дина Аверина выигрывала серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. Также на ее счету 18 побед на чемпионатах мира и 10 — на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять раз чемпионкой Европы.