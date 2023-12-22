Сестры Аверины высказались о возможном завершении карьеры

Сестры Дина и Арина Аверины заявили, что у них есть мотивация соревноваться

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины высказались о возможном завершении карьеры. Их слова приводит Sport24.

«Это без комментариев. Но мотивация соревноваться у нас по-прежнему есть, конечно. Но… Все, мы молчим», — отметили сестры.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер объявила об отказе представительниц сборной страны от выступлений на международных турнирах без флага и гимна. Она также назвала позором возможное выступление российских спортсменов на Играх-2024 в нейтральном статусе.

В августе прошлого года сестры Аверины заявили, что уйдут из спорта, если станет известно, что сборная России не сможет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Дина Аверина добавила, что давно планировала завершить карьеру, но продолжить тренировки и выступления ее убедила сестра.

Дина Аверина выигрывала серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. Также на ее счету 18 побед на чемпионатах мира и 10 — на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять раз чемпионкой Европы.