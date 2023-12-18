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13:19, 18 декабря 2023Спорт

Винер заявила об отказе российских гимнасток от выступлений без флага и гимна

Ирина Винер заявила, что российские гимнастки не поедут на ОИ без флага и гимна

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила об отказе представительниц сборной страны от выступлений на международных турнирах без флага и гимна. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Россия в художественной гимнастике до недавнего времени могла претендовать только на одно место на Олимпиаде. «Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку», — отметила Винер.

Она также назвала позором возможное выступление российских спортсменов на Играх-2024 в нейтральном статусе. «Российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — добавила Винер.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.

1 декабря генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах. Спортсмены не смогут принять участие в европейских соревнованиях с 1 января 2024 года вопреки решению Международной федерации гимнастики (FIG).

Представительницы российской художественной гимнастики на Играх-2020 в Токио выступали в нейтральном статусе. Спортсменки в двух видах программы не смогли завоевать золотые медали: в личном многоборье серебро завоевала Дина Аверина, а в групповых упражнениях второй стала команда, составленная из Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой.

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      Алексей Гусев
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