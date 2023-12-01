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11:39, 1 декабря 2023Спорт

Россиян отказались допускать на европейские турниры вопреки решению FIG

В Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян

Фото: Unsplash

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах. Об этом сообщается на странице организации в соцсети X.

Спортсмены не смогут принять участие в европейских соревнованиях с 1 января 2024 года вопреки решению Международной федерации гимнастики (FIG).

10 ноября FIG раскрыла условия допуска россиян на международные турниры. У членов команды не должно быть связей с армией или силовыми ведомствами, они не должны выступать в поддержку спецоперации. Кроме того, форма спортсменов должна быть светло-синего цвета, предметы в художественной гимнастике — полностью белыми, а музыкальное сопровождение не должно намекать на национальную принадлежность.

Российские гимнасты не принимали участия в турнирах с марта 2022 года из-за санкций FIG.

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      Дарья Коршунова
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