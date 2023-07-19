Российских гимнастов допустили до международных турниров

Международная федерация гимнастики допустила россиян до турниров в нейтральном статусе

Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Гимнасты смогут принимать участие в соревнованиях, которые пройдут после 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG. При этом процесс должен проходить без участия и связи с Российской Федерацией или Республикой Беларусь, национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами двух стран.

Ранее FIG несколько раз продлевала отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Гимнасты не принимали участия в турнирах с марта 2022 года.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.