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11:53, 12 мая 2023Спорт

Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение россиян

Международная федерация гимнастики отложила вопрос по допуску российских атлетов до июля

Фото: Yves Herman / Reuters

Международная федерация гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение россиян от турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

«После новой оценки ситуации с российскими и белорусскими спортсменами и официальными лицами исполком FIG считает, что принятые меры должны остаться в полной силе без каких-либо дальнейших изменений», — говорится в заявлении. Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил РИА Новости, что FIG отложила вопрос по допуску российских атлетов до июля.

В марте FIG продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Гимнасты не могут принимать участие в турнирах с марта 2022 года.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Дарья Коршунова
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