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21:51, 10 ноября 2023Спорт

Стали известны условия допуска российских гимнастов на турниры

FIG допустит российских гимнастов на международные турниры в нейтральном статусе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

Международная федерация гимнастики (FIG) раскрыла условия допуска россиян на международные турниры. Документ с критериями приводится на сайте организации.

Как стало известно из документа, отечественные спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе. При этом у членов команды не должно быть никаких связей с армией или силовыми ведомствами страны. До соревнований допустят российских гимнастов, которые не выступают в поддержку СВО.

Кроме того, спортсменам и персоналу следует воздерживаться от любой деятельности и комментариев о России. Музыкальное сопровождение для программ также не должно намекать на национальную принадлежность.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Российские гимнасты не принимали участия в турнирах с марта 2022 года.

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      Андрей Стрельцов
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