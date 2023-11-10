Стали известны условия допуска российских гимнастов на турниры

FIG допустит российских гимнастов на международные турниры в нейтральном статусе

Международная федерация гимнастики (FIG) раскрыла условия допуска россиян на международные турниры. Документ с критериями приводится на сайте организации.

Как стало известно из документа, отечественные спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе. При этом у членов команды не должно быть никаких связей с армией или силовыми ведомствами страны. До соревнований допустят российских гимнастов, которые не выступают в поддержку СВО.

Кроме того, спортсменам и персоналу следует воздерживаться от любой деятельности и комментариев о России. Музыкальное сопровождение для программ также не должно намекать на национальную принадлежность.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Российские гимнасты не принимали участия в турнирах с марта 2022 года.