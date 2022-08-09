Сестры Аверины завершат карьеру в случае отстранения россиян от Олимпиады-2024

Гимнастки Дина и Арина Аверины уйдут из спорта, если россиян не допустят до Олимпиады-2024

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поделились планами относительно завершения карьеры. Об этом они рассказали в эфире шоу «Обмен спортом» на YouTube.

Сестры Аверины уйдут из спорта, если станет известно, что сборная России не сможет выступить на Олимпиаде в Париже. Дина Аверина добавила, что давно планировала завершить карьеру, но продолжить тренировки и выступления ее убедила сестра.

Дина Аверина выигрывала серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. Также на ее счету 18 побед на чемпионатах мира и десять — на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять раз чемпионкой Европы.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.