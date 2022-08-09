Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Жальгирис
0:0
1-й тайм
live
Будё-Глимт
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
Сегодня
21:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
21:30 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Панатинаикос
11 августа
20:30 (Мск)
Славия П
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Сестры Аверины завершат карьеру в случае отстранения россиян от Олимпиады-2024

Гимнастки Дина и Арина Аверины уйдут из спорта, если россиян не допустят до Олимпиады-2024

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поделились планами относительно завершения карьеры. Об этом они рассказали в эфире шоу «Обмен спортом» на YouTube.

Сестры Аверины уйдут из спорта, если станет известно, что сборная России не сможет выступить на Олимпиаде в Париже. Дина Аверина добавила, что давно планировала завершить карьеру, но продолжить тренировки и выступления ее убедила сестра.

Дина Аверина выигрывала серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. Также на ее счету 18 побед на чемпионатах мира и десять — на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять раз чемпионкой Европы.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма сообщил о погибшем из-за взрывов в Новофедоровке
Американцы побили плавающего с маской возле их пристани жителя Санкт-Петербурга
Тихановская объявила о создании оппозиционного «переходного кабинета»
Врач назвала недорогие продукты для улучшения работы мозга
Названа угрожающая США ошибка Белого дома
Создана замещающая антитела при лечении рака молекула
Затравленная за гнилые зубы девушка бесплатно поставила виниры и обрела счастье
Число пострадавших из-за взрывов на аэродроме в Крыму выросло
Сестры Аверины завершат карьеру в случае отстранения россиян от Олимпиады-2024
Названы авианаправления России с самым заметным снижением цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.