На Украине предупредили о новой провокации Зеленского

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может организовать провокацию на линии боевого соприкосновения, чтобы переключить внимание украинцев с нового коррупционного скандала. Поводом стали очередные опубликованные записи разговоров соратника украинского президента Тимура Миндича.

«Друзья, поймите, что Зеленскому терять уже нечего. На этих записях столько всего сказано, что теперь нужна какая-то особо громкая провокация, чтобы отвлечь население Украины новым ударом на фронте», — отметил Соскин.

По его словам, в этот раз дело не ограничилось «друзьями Зеленского», поэтому украинскому лидеру приходится повышать ставки. «Будет удар или даже несколько, скорее всего, возможно даже наступление на каком-то из участков фронта, чтобы быстро занять этим информационное поле и не пускать ненужные разговоры о коррупции», — предположил экс-помощник Кучмы.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между Миндичем и Умеровым. В ходе разговора бизнесмен выразил обеспокоенность возможной отставкой последнего.

    Последние новости

    «Суд над извергами ждет своего часа». Медведчук назвал организаторов сожжения людей в Одессе в 2014 году

    Названы опасные для приема на голодный желудок продукты

    Марочко рассказал о бегстве ВСУ в Харьковской области

    На Украине предупредили о новой провокации Зеленского

    Трамп сравнил действия США в Ормузском проливе с пиратством

    Трамп пригрозил захватом одной страны

    Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта

    Попавший в десять лет на остров Эпштейна сын норвежских дипломатов покончил с собой

    ВСУ пытались атаковать Москву

    Запланированные на 2 мая изменения трамвайных маршрутов в Москве перенесли

    Все новости
