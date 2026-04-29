Бывший СССР
06:45, 29 апреля 2026Бывший СССР

Опубликован разговор Миндича и Умерова об оборонных контрактах

На Украине опубликовали разговоры Миндича и Умерова об оборонных контрактах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между предпринимателем Тимуром Миндичем и секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. Беседа датирована началом июля 2025 года.

В ходе разговора бизнесмен выразил обеспокоенность возможной отставкой Умерова. По его словам, если чиновника отправят в отставку, это приведет к проблемам во взаимодействии, поскольку «всех посносят» и не с кем будет коммуницировать. В записи также обсуждаются оборонные контракты и приобретение элитной недвижимости.

Ранее Умеров отчитался президенту республики Владимиру Зеленскому о переговорах с Индией и Бахрейном.

