17:38, 22 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский встретился с Умеровым после переговоров

Умеров отчитался Зеленскому о переговорах с Индией и Бахрейном
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отчитался президенту республики Владимиру Зеленскому о переговорах с Индией и Бахрейном. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Рустем провел переговоры с представителями Индии и Бахрейна, и теперь прорабатываем параметры сотрудничества с этими государствами», — написал Зеленский.

По его словам, он обсудил с Умеровым и задачи Киева по Европе, включая расширение взаимодействия Украины и стран Европы по «дроновой сделке».

Ранее Зеленский заявил, что одобрение Евросоюзом (ЕС) кредита Украине в размере 90 миллиардов евро посылает правильный сигнал о необходимости окончания конфликта.

