17:07, 22 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал одобрение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро

Зеленский: Одобрение Украине кредита ЕС посылает России правильный сигнал
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Одобрение Евросоюзом (ЕС) кредита Украине в размере 90 миллиардов евро посылает правильный сигнал о необходимости окончания конфликта. Так решение Брюсселя прокомментировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Разблокирование — это правильный сигнал в сложившихся обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну», — говорится в публикации.

Он также поддержал введение против России нового пакета санкций.

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро и введение нового 20-го пакета антироссийских санкций. Согласование этих мер стало возможно благодаря снятию вето Венгрии после смены правительства страны.

