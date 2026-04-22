Европейцы одобрили кредит Украине и новые антироссийские санкции

Reuters: ЕС одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро и санкции против РФ

Европейский союз (ЕС) одобрил выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро и введение нового 20-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters.

«В среду послы ЕС начали процедуру завершения соглашения по обещанному кредиту в размере 90 миллиардов евро Украине и новому пакету санкций против России», — пишет агентство.

Как отмечает агентство, согласование этих мер стало возможно благодаря снятию вето Венгрии после смены правительства страны.

Ранее источники журнала Politico рассказали, что власти ЕС потребовали от венгерской стороны письменно зафиксировать свою позицию по кредиту Украине. По словам дипломатов, новая процедура призвана заставить Будапешт либо явно выступить против сделки, либо молчаливо согласиться с ней.