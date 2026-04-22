Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 22 апреля 2026Мир

Европейцы одобрили кредит Украине и новые антироссийские санкции

Reuters: ЕС одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро и санкции против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Европейский союз (ЕС) одобрил выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро и введение нового 20-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters.

«В среду послы ЕС начали процедуру завершения соглашения по обещанному кредиту в размере 90 миллиардов евро Украине и новому пакету санкций против России», — пишет агентство.

Как отмечает агентство, согласование этих мер стало возможно благодаря снятию вето Венгрии после смены правительства страны.

Ранее источники журнала Politico рассказали, что власти ЕС потребовали от венгерской стороны письменно зафиксировать свою позицию по кредиту Украине. По словам дипломатов, новая процедура призвана заставить Будапешт либо явно выступить против сделки, либо молчаливо согласиться с ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok