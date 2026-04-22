Раскрыто требование ЕС к Венгрии по кредиту для Украины

11:43, 22 апреля 2026Мир

В ЕС потребовали от Венгрии письменно зафиксировать отказ от кредита Киеву
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) потребовал от Венгрии письменно зафиксировать свою позицию по кредиту Украине в 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

«Отсутствие возражений означает одобрение», — поясняется в материале. По словам дипломатов, новая процедура призвана заставить Будапешт либо явно выступить против сделки, либо молчаливо согласиться с ней.

Постоянные представители стран ЕС намерены утвердить кредит в среду на заседании в Брюсселе.

Ранее Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат выделение Европейским союзом (ЕС) кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро и новые санкции против России в случае возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Трампа уличили в противоречащих реальности заявлениях

    Юрист оценил шансы историка-расчленителя Соколова на УДО

    В Петербурге иномарка сбила человека, снесла ограждение, рухнула в канал и попала на видео

    Стало известно место перевода бывшего мужа Лерчек из СИЗО «Капотня»

    Киркоров наелся черной икры и едва узнал себя

    В Европе высказались о запрете поставок российского газа на фоне энергокризиса

    Девушка отнеслась легкомысленно к язвам во рту и лишилась половины языка

    Названы главные претенденты на возвращение среди ушедших из России автобрендов

    Военный высказался о месте запуска атаковавших Сызрань дронов ВСУ

    Все новости
