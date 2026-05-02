04:03, 2 мая 2026Мир

Трамп: Урегулирование украинского конфликта является непростой задачей
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта.Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома назвал это непростой задачей. При этом он подчеркнул, что все равно надеется добиться мира. «Думаю, у нас получится довести это дело до конца, но это непросто», — заявил американский лидер во время мероприятия во Флориде.

Ранее американский лидер раскритиковал европейские страны НАТО за устроенный ими «бардак» на Украине. Он подчеркнул, что проблемы Украины никак не касаются США, в отличие от Европы.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц предположил, что Киеву придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления этой страны в Европейский союз.

    Последние новости

    «Суд над извергами ждет своего часа». Медведчук назвал организаторов сожжения людей в Одессе в 2014 году

    Названы опасные для приема на голодный желудок продукты

    Марочко рассказал о бегстве ВСУ в Харьковской области

    На Украине предупредили о новой провокации Зеленского

    Трамп сравнил действия США в Ормузском проливе с пиратством

    Трамп пригрозил захватом одной страны

    Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта

    Попавший в десять лет на остров Эпштейна сын норвежских дипломатов покончил с собой

    ВСУ пытались атаковать Москву

    Запланированные на 2 мая изменения трамвайных маршрутов в Москве перенесли

    Все новости
