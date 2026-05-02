Трамп: Урегулирование украинского конфликта является непростой задачей

Президент США Дональд Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта.Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома назвал это непростой задачей. При этом он подчеркнул, что все равно надеется добиться мира. «Думаю, у нас получится довести это дело до конца, но это непросто», — заявил американский лидер во время мероприятия во Флориде.

Ранее американский лидер раскритиковал европейские страны НАТО за устроенный ими «бардак» на Украине. Он подчеркнул, что проблемы Украины никак не касаются США, в отличие от Европы.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц предположил, что Киеву придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления этой страны в Европейский союз.

