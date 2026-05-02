04:08, 2 мая 2026Мир

Трамп пригрозил захватом одной страны

Трамп пригрозил захватом Кубы и допустил отправку авианосца к ее берегам
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп пригрозил захватом Кубы. Об этом пишет РИА Новости.

Во время мероприятия во Флориде американский лидер также добавил, что к берегам острова будет направлен один из крупных военных кораблей, им, вероятно, станет самый большой в мире авианосец «Авраам Линкольн».

«Он [авианосец] подойдет, остановится примерно в 100 ярдах (около 91 метра — прим. «Ленты.ру») от берега, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся», — заявил Трамп.

До этого Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану.

Ранее же президент США заявил, что недоволен Италией и Испанией, и пригрозил вывести контингент.

    Последние новости

    «Суд над извергами ждет своего часа». Медведчук назвал организаторов сожжения людей в Одессе в 2014 году

    Названы опасные для приема на голодный желудок продукты

    Марочко рассказал о бегстве ВСУ в Харьковской области

    На Украине предупредили о новой провокации Зеленского

    Трамп сравнил действия США в Ормузском проливе с пиратством

    Трамп пригрозил захватом одной страны

    Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта

    Попавший в десять лет на остров Эпштейна сын норвежских дипломатов покончил с собой

    ВСУ пытались атаковать Москву

    Запланированные на 2 мая изменения трамвайных маршрутов в Москве перенесли

    Все новости
