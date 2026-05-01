22:36, 1 мая 2026Мир

Трамп снова пригрозил Ирану

Трамп убежден, что в переговорах с Ираном по атому есть только две альтернативы
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Jackson / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что в переговорах с Ираном по атому есть лишь две альтернативы. То есть, сделка или конец исламской республики, пишет РИА Новости.

«Хотим ли мы прийти и разнести их к чертям, навсегда положить им конец? Или мы хотим заключить сделку? Такие варианты», — отметил Трамп во время общения с журналистами.

По его словам, он не хотел бы прибегать к первому варианту из человеческих соображений.

Ранее сообщалось, что США в ходе обмена предложениями по окончанию конфликта потребовали от Ирана не вывозить уран с уничтоженных объектов. Об этом сообщает корреспондент издания Axios Барак Равид. Отмечается, что США также потребовали от Тегерана остановить всю активность на таких объектах.

Также сообщалось, что Дональд Трамп ведет переговоры с Ираном с позиции слабости из-за чрезмерного влияния Израиля. Такое мнение выразил британский журналист Мартин Джей.

    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые меры в связи с массированной атакой ВС России

    Трампа атаковала «злая» пчела

    Трамп снова пригрозил Ирану

    Трамп назвал Байдена глупцом из-за Украины

    Назван нежиданный выгодополучатель от блокировки Ормузского пролива

    На Украине потребовали найти казнившего мобилизованных офицера ВСУ

    Трамп остался недоволен последним предложением Ирана

    На Западе выступили с тревожным заявлением о слабости Европы

    Малкин отказался возвращаться в КХЛ

    На Украине похитили настоятеля храма и применили к нему насилие

    Все новости
