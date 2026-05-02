Марочко рассказал о бегстве ВСУ в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут из Бударок в Харьковской области в сторону Варваровки, следуя вдоль реки Волчья. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Касаемо харьковского направления и непосредственно населенного пункта Бударки, то сейчас украинские боевики отступают по направлению населенного пункта Варваровка вдоль реки Волчья», — сообщил Марочко.

Ранее в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Покаляное в Харьковской области.