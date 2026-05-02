Марочко рассказал о бегстве ВСУ в Харьковской области

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:49, 2 мая 2026

Евгений Силаев
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут из Бударок в Харьковской области в сторону Варваровки, следуя вдоль реки Волчья. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Касаемо харьковского направления и непосредственно населенного пункта Бударки, то сейчас украинские боевики отступают по направлению населенного пункта Варваровка вдоль реки Волчья», — сообщил Марочко.

Ранее в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Покаляное в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok