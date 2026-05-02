Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:27, 2 мая 2026Мир

Европейская страна у границ с Россией начала артиллерийские учения

Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 у границы с Россией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Anne Kauranen / Reuters

Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 в 70 километрах от границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Маневры проходят на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо. Как пояснили представители сухопутных войск Финляндии, военные отработают тактические боевые действия, а также артиллерийские и минометные стрельбы. Учения продлятся до 12 мая.

Всего в маневрах задействованы 640 финских военнослужащих. Количество участвующей боевой техники не раскрывается.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Артем Булатов заявил, что страны НАТО отрабатывают все возможные сценарии изоляции Калининградской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok