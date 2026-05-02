«Суд над извергами ждет своего часа». Медведчук назвал организаторов сожжения людей в Одессе в 2014 году

Медведчук: Трагедию в Одессе готовили главы МВД Аваков и СБУ Наливайченко

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в подготовке трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года, участвовали глава МВД Украины Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко. Также среди организаторов он назвал секретаря Совета нацбезопасности и обороны Андрея Парубия. Кроме того, по его словам, к консультациям по операции был привлечен глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Под председательством [исполнявшего обязанности президента Украины Александра] Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота Виктор Медведчук Председатель совета движения «Другая Украина»

По словам политика, Аваков, Парубий и Коломойский обеспечили доставку исполнителей на место трагедии.

Жертвами трагедии в Одессе стали 48 человек

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками Антимайдана. Это привело к разрушению палаточного городка на Куликовом поле. Также сторонники госпереворота подожгли Дом профсоюзов, в котором находились активисты Антимайдана. По данным Министерства внутренних дел Украины, трагедия унесла жизни 48 человек, еще около 250 человек пострадали. Расследование этого дела неоднократно прекращалось.

При этом представитель одесского подполья движения Stop Grave заявил, что виновники трагедии теперь работают в силовых структурах Украины.

Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского «евромайдана» и Совета обороны Одессы, впоследствии ставший советником главы областного управления полиции, кстати, он уроженец Львова. Также Андрей Юсов, сейчас он пресс-секретарь ГУР Stop Grave

Представитель подполья также сообщил, что участник беспорядков в Одессе Евгений Дейдей впоследствии стал советником министра внутренних дел Украины и депутатом Верховной Рады.

В 2020 году Министерство иностранных дел Украины назвало Россию единственной не заинтересованной стороной в расследовании обстоятельств трагедии в Одессе. Ведомство обвинило российскую сторону в сокрытии одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области. Москва отвергла обвинения.

ЕСПЧ указал на вину властей Украины в трагедии в Доме профсоюзов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвинил власти Украины в бездействии в ходе событий 2 мая 2014 года в Одессе и последующего расследования. Решение было вынесено в марте 2025 года.

Основная обязанность власти заключалась в том, чтобы делать все возможное, для предотвращения риска насилия. (...) Суд приходит к выводу, что власти допустили недопустимые задержки и допустили значительные периоды необъяснимого бездействия и застоя Европейский суд по правам человека

Суд обязал выплатить по 15 тысяч евро компенсации родственникам каждой из жертв событий 2 мая, по 12 тысяч — трем пострадавшим, получившим серьезные ожоги.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ЕСПЧ «запоздалым» проблеском здравого смысла.

Убийство Парубия связали с трагедией в Одессе

30 августа 2025 года Андрей Парубий получил ранение с летальным исходом из огнестрельного оружия во Львове. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в расправе. Им оказался местный житель Михаил Сцельников.

Участница событий мая 2014 года, активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева, выжившая при поджоге и погроме, заявила, что ликвидация Парубия является посланием сверху о неизбежном наказании для остальных причастных к сожжению Дома профсоюзов в Одессе.

Это то возмездие, то послание сверху, что все эти убийцы и пособники убийц будут наказаны, а наши герои, которые были убиты, замучены, наши одесские ребята будут отомщены Ольга Игнатьев Участница событий мая 2014 года, активистка одесского «антимайдана»

По ее словам, Парубий был одним из тех, кто напрямую и лично, подготавливал бойню, подвозя бронежилеты и оружие националистам.

Telegram-канал издания «Страна.ua» также писал, что основная версия убийства депутата, которая рассматривалась в политических кругах, — это месть за Майдан 2014 года и за 2 мая в Одессе.