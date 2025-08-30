Названы основные версии ликвидации Парубия

«Страна.ua»: Парубию могли отомстить за сожжение Дома профсоюзов в Одессе

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Такую основную версию произошедшего назвал Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, — это месть за его прошлые действия — за Майдан [2014 года] и за 2 мая в Одессе. В таком случае организатором является либо Россия, либо связанные с ней силы на Украине», — говорится в публикации.

Журналисты приводят мнение главы фракции «Евросолидарность» Ирины Геращенко, чьим однопартийцем был Парубий. Она также возложила ответственность за произошедшее на Москву.

«Мы связываем это с его государственнической проукраинской позицией. Москва искренне ненавидела Парубия как одного из создателей современного украинского государства», — констатировала Геращенко.

На экс-председателя Верховной Рады Украины и бывшего коменданта Евромайдана Андрея Парубия напали во Львове. Согласно предварительным данным, преступник был одет в форму курьера, он выпустил в Парубия восемь пуль.