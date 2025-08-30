Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:35, 30 августа 2025Интернет и СМИ

Названы основные версии ликвидации Парубия

«Страна.ua»: Парубию могли отомстить за сожжение Дома профсоюзов в Одессе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Пожар у здания областного совета профсоюзов в Одессе

Пожар у здания областного совета профсоюзов в Одессе. Фото: Андрей Боровский / ТАСС

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Такую основную версию произошедшего назвал Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, — это месть за его прошлые действия — за Майдан [2014 года] и за 2 мая в Одессе. В таком случае организатором является либо Россия, либо связанные с ней силы на Украине», — говорится в публикации.

Журналисты приводят мнение главы фракции «Евросолидарность» Ирины Геращенко, чьим однопартийцем был Парубий. Она также возложила ответственность за произошедшее на Москву.

«Мы связываем это с его государственнической проукраинской позицией. Москва искренне ненавидела Парубия как одного из создателей современного украинского государства», — констатировала Геращенко.

На экс-председателя Верховной Рады Украины и бывшего коменданта Евромайдана Андрея Парубия напали во Львове. Согласно предварительным данным, преступник был одет в форму курьера, он выпустил в Парубия восемь пуль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы основные версии ликвидации Парубия

    Раскрыта обстановка во Львове после начала поисков убийцы Парубия

    Стало известно о слежке за Парубием перед расправой

    Путешественник побывал в Гондурасе и раскрыл отношение местных жителей к россиянам

    Российский подросток с друзьями прятался от ливня в трансформаторной будке и лишился руки

    Успенская высказалась об избраннике дочери словами «не тянет»

    Турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде и не выжил

    Стало известно о возможном изменении принципа голосования в Евросоюзе

    Россия нанесла удар по подконтрольному Украине заводу в Запорожье

    Литва выставила «зубы дракона» против России и Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости