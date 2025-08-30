Во Львове застрелили одного из лидеров Евромайдана Андрея Парубия. Россия обвиняет его в гибели сотен людей в Донбассе

В Сиховском районе Львова застрелили экс-спикера Верховной Рады Парубия

Экс-председатель Верховной Рады Украины и бывший комендант Евромайдана Андрей Парубий убит во Львове. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Согласно предварительным данным, убийца политика был одет в форму курьера, он выстрелил в Парубия восемь раз.

Парубий скончался на месте до приезда скорой

Сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова поступило около полудня, сообщает «Суспильне». Позже информацию об убийстве бывшего председателя Рады подтвердил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, а затем и президент Украины. Он сообщил, что глава МВД страны Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко доложили ему о первых известных обстоятельствах убийства во Львове, убийца разыскивается.

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Журналист Виталий Глагола, в свою очередь, сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев, что нападавший в форме курьера открыл огонь по Парубию, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. По данным источников в полиции, в политика стреляли восемь раз. «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщает, что на месте убийства было найдено семь гильз.

В отношении Парубия возбуждали дела на Украине, а в России обвиняли в гибели жителей Донбасса

В декабре 2014 года неизвестный бросил гранату во время встречи Парубия с соратниками по «Самообороне». Позже МВД Украины заявило, что покушение было организовано террористами, в его организации обвинили бывшего командующего Внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка.

Фото: Valentyn Ogirenko / Getty Images

В 2013-2014 годах Парубий принимал активное участие в организации Евромайдана и был комендантом «Самообороны Майдана». В начале 2014-го политик возглавил Совет национальной безопасности и обороны Украины, однако спустя несколько месяцев подал в отставку — журналисты сообщали, что это связано с разногласиями с Петром Порошенко, занимавшим тогда должность президента Украины. В 2019 году в отношении Парубия возбудили уголовные дела, в том числе по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств.

В октябре 2023 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Парубию и другим бывшим членам СНБО Украины в том, что они проголосовали за проведение антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате обстрелов Донбасса погибли и были ранены свыше 1200 человек.