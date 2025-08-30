Стало известно об убийстве бывшего спикера Верховной Рады

«Украина.ру»: Бывший спикер Верховной Рады Парубий убит во Львове

Бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий убит во Львове. Об этом стало известно журналистам Telegram-канала «Украина.ру».

В публикации канал ссылается на сообщение Национальной полиции Украины. В Telegram-канале ведомства появилась публикация о том, что во время стрельбы в Сиховском районе Львова был убит «известный общественный и политический деятель 1971 года рождения».

«Правоохранительные органы принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения», — сказано в сообщении украинских силовиков.

Андрей Парубий — депутат Верховной Рады четырех созывов, он непрерывно был членом парламента с 2007 года. Пост спикера 54-летний политик занимал с 2016 по 2019 год. Кроме того, в 2014 году он непродолжительное время был секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны.

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук утверждал, что Парубий помог организовать сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. По словам экс-политика, за 10 дней по трагедии Парубий присутствовал на посвященном этому совещании, в котором также принимали участие действующие на тот момент глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и исполнявший обязанности президента Александр Турчинов.