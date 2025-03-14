В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»

В Одессе застрелили украинского неонациста Демьяна Ганула

В Одессе убили известного украинского неонациста Демьяна Ганула. О произошедшем рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула», — сообщил нардеп в соцсетях. Он уточнил, что на мужчину совершили покушение с использованием огнестрельного оружия.

По версии Telegram-канала Shot, причиной убийства украинского активиста могла быть месть со стороны родственника одного из погибших мобилизованных солдат армии Украины. При жизни Ганул боролся с уклонистами и выкладывал ролики о своих действиях в интернет. При этом в Нацполиции республики сообщили, что убийство националиста квалифицировано как «совершенное по заказу».

Ганул был выходцем из «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская украинская организация) и позиционировал себя как радикальный активист. Он основал собственную организацию «Уличный фронт». В мае 2014 года Ганул принял участие в поджоге Дома профсоюзов в Одессе. В ходе произошедшего погибли 48 человек, еще 120 получили ранения.

Фото: Александр Полищук / РИА Новости

Ганул выступал за введение предмета «Русофобия»

В 2022 году Ганул подал петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением внести в школьную программу предмет «Русофобия».

В тексте обращения националист заявил, что после начала боевых действий на Украине ненависть граждан страны ко всему российскому многократно выросла. Он выступил за введение нового предмета, который мог бы повлиять на мировоззрение украинских школьников.

Прошу вас поддержать петицию по созданию нового предмета в украинской школьной программе под названием «Русофобия» или заменить предмет «Русский язык и литература» предметом «Русофобия» из обращения Демьяна Ганула к Владимиру Зеленскому

Для рассмотрения петиция должна была собрать 25 тысяч подписей, однако за некоторое время после представления инициативы было собрано лишь 634 голоса.

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Активист боролся с советскими памятниками и русской культурой

Ганул был неоднократно уличен в актах вандализма в отношении «имперских» и советских памятников, посвященных значимым историческим личностям и советским солдатам.

Так, в 2024 году при помощи подельника Егора Доровских он снес орден Ленина и «золотую звезду» с постамента на площади в Одессе. Из-за действий радикальных активистов серьезно пострадала стела «Крылья победы». Вандалы снесли часть памятника с постамента при помощи лома. Позже в отношении них составили протоколы.

В 2022 году националист также сумел добиться отмены концерта российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) из-за его «антиукраинской позиции». «Я сразу написал сообщение, в котором попросил отменить концерт, ведь Вакуленко посещал временно оккупированный Крым. Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заречанским. Узнав, что Вакуленко имеет антиукраинскую позицию, Андрей принял верное решение отменить концерт», — подчеркнул Ганул.