Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:54, 14 марта 2025Бывший СССР

В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»

В Одессе застрелили украинского неонациста Демьяна Ганула
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Стрингер / РИА Новости

В Одессе убили известного украинского неонациста Демьяна Ганула. О произошедшем рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула», — сообщил нардеп в соцсетях. Он уточнил, что на мужчину совершили покушение с использованием огнестрельного оружия.

По версии Telegram-канала Shot, причиной убийства украинского активиста могла быть месть со стороны родственника одного из погибших мобилизованных солдат армии Украины. При жизни Ганул боролся с уклонистами и выкладывал ролики о своих действиях в интернет. При этом в Нацполиции республики сообщили, что убийство националиста квалифицировано как «совершенное по заказу».

Ганул был выходцем из «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская украинская организация) и позиционировал себя как радикальный активист. Он основал собственную организацию «Уличный фронт». В мае 2014 года Ганул принял участие в поджоге Дома профсоюзов в Одессе. В ходе произошедшего погибли 48 человек, еще 120 получили ранения.

Фото: Александр Полищук / РИА Новости

Ганул выступал за введение предмета «Русофобия»

В 2022 году Ганул подал петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением внести в школьную программу предмет «Русофобия».

В тексте обращения националист заявил, что после начала боевых действий на Украине ненависть граждан страны ко всему российскому многократно выросла. Он выступил за введение нового предмета, который мог бы повлиять на мировоззрение украинских школьников.

Прошу вас поддержать петицию по созданию нового предмета в украинской школьной программе под названием «Русофобия» или заменить предмет «Русский язык и литература» предметом «Русофобия»

из обращения Демьяна Ганула к Владимиру Зеленскому

Для рассмотрения петиция должна была собрать 25 тысяч подписей, однако за некоторое время после представления инициативы было собрано лишь 634 голоса.

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Активист боролся с советскими памятниками и русской культурой

Ганул был неоднократно уличен в актах вандализма в отношении «имперских» и советских памятников, посвященных значимым историческим личностям и советским солдатам.

Так, в 2024 году при помощи подельника Егора Доровских он снес орден Ленина и «золотую звезду» с постамента на площади в Одессе. Из-за действий радикальных активистов серьезно пострадала стела «Крылья победы». Вандалы снесли часть памятника с постамента при помощи лома. Позже в отношении них составили протоколы.

Материалы по теме:
«Мы показали, что будем убивать» Как «Правый сектор» стал главной неонацистской группировкой Украины и объявил войну государству?
«Мы показали, что будем убивать»Как «Правый сектор» стал главной неонацистской группировкой Украины и объявил войну государству?
23 января 2025
Ахеджакова произнесла лозунг украинских националистов со сцены в США. В России ее хотят лишить звания народной артистки
Ахеджакова произнесла лозунг украинских националистов со сцены в США. В России ее хотят лишить звания народной артистки
4 декабря 2024

В 2022 году националист также сумел добиться отмены концерта российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) из-за его «антиукраинской позиции». «Я сразу написал сообщение, в котором попросил отменить концерт, ведь Вакуленко посещал временно оккупированный Крым. Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заречанским. Узнав, что Вакуленко имеет антиукраинскую позицию, Андрей принял верное решение отменить концерт», — подчеркнул Ганул.

    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»

    В США назвали резкой реакцию Зеленского на слова Путина о прекращении огня. Что украинский лидер в них увидел?

    Жительница Курской области рассказала о поведении украинских оккупантов

    Раскрыт масштаб разрушенных ВСУ храмов и памятников архитектуры в Курской области

    Россиянин расправился с женой из-за отсутствия в их паре интимной жизни

    Россиянина приговорили к 13 годам за передачу СБУ персональных данных сотрудника ФСБ

    В МИД обеспокоились милитаризацией региона со стратегически важным объектом России

    Россиянин заказал расправу над тещей за 100 тысяч рублей

    Экс-замглавы регионального УФСИН осудили на шесть лет за злоупотребление полномочиями

    Российские военные самолеты назвали лучшими в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше