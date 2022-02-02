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В Одессе заявили об отмене концерта Басты из-за его «антиукраинской позиции»

Одесский активист Демьян Ганул заявил, что добился отмены концерта рэпера Басты

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Одесский активист Демьян Ганул заявил, что добился отмены концерта российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) из-за «антиукраинской позиции» артиста. Об этом он написал в Facebook.

Ганул рассказал, что концерт должен был состояться 14 февраля в ресторане «Облака».

«Я сразу написал сообщение, в котором попросил отменить концерт, ведь Вакуленко посещал временно оккупированный Крым, — утверждает активист. — Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заречанским. Узнав, что Вакуленко имеет антиукраинскую позицию, Андрей принял верное решение отменить концерт».

Он отметил, что такие предприниматели «слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию».

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В июне прошлого года украинские националисты атаковали поклонников Басты на концерте рэпера в Киеве, бросив в них дымовую шашку.

В 2017 году Служба безопасности Украины «в интересах обеспечения безопасности государства» на три года запретила Басте въезд в страну. Решение было принято из-за того, что рэпер гастролировал в Крыму. В дальнейшем запрет был снят.

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Алевтина Запольская
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