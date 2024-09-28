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15:01, 28 сентября 2024Бывший СССР

В Одессе националисты снесли орден Ленина с постамента

Участник «Правого сектора» снес орден Ленина со стелы «Крылья победы»

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Бывший участник экстремистской украинской организации «Правый сектор» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Демьян Ганул вместе с подельником снесли орден Ленина и «золотую звезду» с постамента на площади в Одессе. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

От действий националистов пострадала стела «Крылья победы». На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно увидеть, как двое мужчин снесли элементы с постамента с помощью лома, после чего за кадром послышались аплодисменты.

Ранее в сентябре стало известно, что власти Одессы постановили снести 19 памятников, в том числе монументы поэту Александру Пушкину, музыканту Владимиру Высоцкому и писателю Исааку Бабелю. Согласно проекту решения исполнительного комитета, они якобы содержат символику, которая отображает «российскую имперскую политику».

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      Полина Кислицына
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