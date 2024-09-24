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15:53, 24 сентября 2024Бывший СССР

В Одессе снесут памятники русским поэтам и писателям

Власти Одессы постановили снести памятники Пушкину, Высоцкому и Бабелю

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Globallookpress.com

Власти Одессы постановили снести 19 памятников, включая поэту Александру Пушкину, музыканту Владимиру Высоцкому и писателю Исааку Бабелю, передает ТАСС.

Памятники, согласно проекту решения исполнительного комитета, якобы содержат символику, отображающую «российскую имперскую политику».

Против сноса памятника Пушкину выступал мэр города Геннадий Труханов. По его словам, памятник — часть истории города, известной всему миру, и внесен в реестр ЮНЕСКО.

До этого глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер объяснил дерусификацию улиц без согласования с мэрией и жителями города. По его словам, переименование некоторых из них произошло согласно закону «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии», а проводить обсуждения и возвращать старые названия уже поздно.

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      Валентин Карант
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