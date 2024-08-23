Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:38, 23 августа 2024Бывший СССР

Мэр Одессы выступил против сноса памятника Пушкину

Мэр Одессы Труханов заявил, что памятник Пушкину нельзя сносить
Геннадий Труханов

Геннадий Труханов. Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Памятник Пушкину в Одессе нельзя сносить, так как он внесен в реестр ЮНЕСКО. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов, передает издание «Страна.ua».

Он добавил, что этот памятник — часть истории города, известной всему миру.

По его словам, европейские делегации и туристы знают, кто такой Пушкин, и говорят о произведениях, написанных им в Одессе. Труханов напомнил, что писатель был в ссылке в этом городе. К тому же, когда город подавал мотивационное досье в ЮНЕСКО, памятник Пушкину также был в нем указан, поэтому в организации о нем знают.

Ранее центр депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) одел в вышиванку памятник Александру Пушкину в Одессе. Его представители заявили, что это является ответом на якобы заимствование украинской культуры Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Умер замученный террористами 25-летний сотрудник ФСИН. Его жестоко пытали, сняли на видео и вынудили обратиться к Путину

      Кендалл Дженнер без штанов снялась в откровенной позе для модного бренда

      Известная блогерша рассказала об участии в эротической съемке обманом

      ВСУ обстреляли сразу шесть населенных пунктов в российском регионе

      Женщина спасла акулу-людоеда с мелководья

      Застрявший в горах Пакистана россиянин описал случившееся фразой «спасали себя сами»

      Осужденных за экстремизм иностранцев призвали высылать из России для заключения на родине

      «Последний джокер из колоды». Кеннеди-младший решил выйти из предвыборной гонки. Поможет ли это Трампу победить?

      В ООН обеспокоились из-за ситуации с Курской и Запорожской АЭС

      В Белоруссии рассказали о плане обороны в случае нападения Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше