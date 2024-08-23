Мэр Одессы выступил против сноса памятника Пушкину

Мэр Одессы Труханов заявил, что памятник Пушкину нельзя сносить

Памятник Пушкину в Одессе нельзя сносить, так как он внесен в реестр ЮНЕСКО. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов, передает издание «Страна.ua».

Он добавил, что этот памятник — часть истории города, известной всему миру.

По его словам, европейские делегации и туристы знают, кто такой Пушкин, и говорят о произведениях, написанных им в Одессе. Труханов напомнил, что писатель был в ссылке в этом городе. К тому же, когда город подавал мотивационное досье в ЮНЕСКО, памятник Пушкину также был в нем указан, поэтому в организации о нем знают.

Ранее центр депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) одел в вышиванку памятник Александру Пушкину в Одессе. Его представители заявили, что это является ответом на якобы заимствование украинской культуры Россией.