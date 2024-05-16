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14:37, 16 мая 2024Бывший СССР

Памятник Пушкину в Одессе одели в вышиванку

Центр депутата Рады Гончаренко одел в вышиванку памятник Пушкину в Одессе

Фото: Viacheslav Onyshchenko / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Центр депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) одел в вышиванку памятник Александру Пушкину в Одессе. Сообщение депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

Гончаренко сообщил, что связанный с ним «Гончаренко центр» одел вышиванку на памятник в честь празднуемого на Украине 16 мая Дня вышиванки.

«Пушкина официально дерусифицировали!» — заявила организация в своем Telegram-канале. По их мнению, это является ответом на якобы заимствование украинской культуры Россией.

Ранее сооснователь студии «Квартал 95» Борис Шефир назвал глупостью «отмену» русской культуры на Украине. Он подчеркнул, что не согласен с позицией своего брата Сергея, бывшего помощника президента Украины Владимира Зеленского.

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      Юрий Леонов
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