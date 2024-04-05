Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:29, 5 апреля 2024Бывший СССР

Сооснователь «Квартала 95» назвал глупостью «отмену» русской культуры на Украине

Продюсер Борис Шефир назвал глупостью «отмену» русской культуры на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сооснователь студии «Квартал 95» Борис Шефир раскритиковал кампанию против русского языка и культуры на Украине. Об этом он заявил в интервью украинскому отделению «Радио свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Его слова приводит «Страна.ua».

Он подчеркнул, что не согласен с позицией своего брата Сергея, бывшего помощника президента Украины Владимира Зеленского. «Отмену» русской культуры в стране продюсер назвал глупостью. «Я люблю русский язык, русскую культуру. Я не могу смотреть, как разрушают памятники [писателю и поэту Александру] Пушкину в стране», — заявил он. Борис Шефер также отметил, что Украине «надо дружить» с Россией, «как только они подлечатся от своего безумия».

Продюсер добавил, что в настоящее время живет в Германии. Однако подчеркнул, что продолжает говорить на русском языке.

Ранее итальянский певец Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци) назвал ошибкой «отмену» русской культуры на Западе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У племянника российского сенатора нашли незарегистрированное оружие. Куда Иса Геремеев вез автоматы и пистолеты?

      Связь теракта в «Крокусе» с Украиной подтвердилась содержимым телефона напавшего

      Сооснователь «Квартала 95» назвал глупостью «отмену» русской культуры на Украине

      В России увидели новую волну отъезда IT-специалистов

      Стала известна причина выбора «Крокуса» для теракта

      Домохозяек предостерегли от способной испортить подоконник ошибки

      Раненный ножом мурманский губернатор пришел в себя и записал первое видео

      Девушка показала способ заработка в интернете и удивила пользователей сети

      В Совфеде ответили на заявление Британии об отправке войск на Украину

      Задержанный за нападение на губернатора Мурманской области ранее был судим

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше