Сооснователь «Квартала 95» назвал глупостью «отмену» русской культуры на Украине

Продюсер Борис Шефир назвал глупостью «отмену» русской культуры на Украине

Сооснователь студии «Квартал 95» Борис Шефир раскритиковал кампанию против русского языка и культуры на Украине. Об этом он заявил в интервью украинскому отделению «Радио свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Его слова приводит «Страна.ua».

Он подчеркнул, что не согласен с позицией своего брата Сергея, бывшего помощника президента Украины Владимира Зеленского. «Отмену» русской культуры в стране продюсер назвал глупостью. «Я люблю русский язык, русскую культуру. Я не могу смотреть, как разрушают памятники [писателю и поэту Александру] Пушкину в стране», — заявил он. Борис Шефер также отметил, что Украине «надо дружить» с Россией, «как только они подлечатся от своего безумия».

Продюсер добавил, что в настоящее время живет в Германии. Однако подчеркнул, что продолжает говорить на русском языке.

Ранее итальянский певец Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци) назвал ошибкой «отмену» русской культуры на Западе.