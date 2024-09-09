В Одессе объяснили дерусификацию улиц без согласования с горожанами и мэрией

Глава Одесской ОВА рассказал о дерусификации улиц без согласования с мэрией

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер рассказал о дерусификации улиц без согласования с мэрией и жителями города. Его слова передает агентство «Укринформ».

«Конечно, логично было бы, чтобы переименованием в Одессе занимался горсовет, ведь за комфорт одесситов отвечает именно этот орган. Но мэрия переложила ответственность на меня», — заявил Кипер.

По его словам, переименование произошло согласно закону «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии», а проводить обсуждения и возвращать старые названия уже поздно.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) призвал отказаться от названия «копейка» для разменной монеты в рамках дерусификации, заменив название монеты на «шаг». Дизайн шага и порядок его введения в обращение еще не установлены.