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09:48, 9 сентября 2024Бывший СССР

В Одессе объяснили дерусификацию улиц без согласования с горожанами и мэрией

Глава Одесской ОВА рассказал о дерусификации улиц без согласования с мэрией

Фото: Petros Giannakouris / AP

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер рассказал о дерусификации улиц без согласования с мэрией и жителями города. Его слова передает агентство «Укринформ».

«Конечно, логично было бы, чтобы переименованием в Одессе занимался горсовет, ведь за комфорт одесситов отвечает именно этот орган. Но мэрия переложила ответственность на меня», — заявил Кипер.

По его словам, переименование произошло согласно закону «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии», а проводить обсуждения и возвращать старые названия уже поздно.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) призвал отказаться от названия «копейка» для разменной монеты в рамках дерусификации, заменив название монеты на «шаг». Дизайн шага и порядок его введения в обращение еще не установлены.

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      Валентин Карант
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