На разбивших изображение Ленина и советскую звезду общественников составили протоколы

В Одессе на разбивших изображение Ленина общественников составили протоколы

В Одесской области полиция составила административные протоколы на общественников Демьяна Ганула и Егора Доровских, которые разбили изображение вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и советскую звезду, расположенных на площади в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления нацполиции в регионе Любовь Гордиевскую.

По данным агентства, Ганул совершил акт вандализма 10 апреля. Он объяснил свой поступок просьбой власти снять портрет толерантно, но из-за того, что власть не всегда слышит общественность. Административный акт составлен по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Одессе суд избрал меру пресечения мужчине, помогавшему депутату Верховной Рады Украины Артему Дмитруку покинуть страну.