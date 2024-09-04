В Одессе арестовали помогавшего депутату Рады бежать с Украины мужчину

«УП»: в Одессе арестовали мужчину, помогавшего нардепу Дмитруку покинуть Украину

В Одессе суд избрал меру пресечения мужчине, помогавшему депутату Верховной Рады Украины Артему Дмитруку покинуть страну. Об этом сообщает «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как уточнили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины, фигуранта арестовали на два месяца. При этом подозреваемый имеет возможность внести залог в размере 5 миллионов гривен (порядка 11 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

26 августа стало известно о побеге Дмитрука с Украины. По данным журналистов, 24 августа нардеп пересек границу с Молдавией, после чего отправился в Италию.

Спустя несколько дней, 2 сентября, украинский парламентарий был замечен в салоне сотовой связи в одном из торговых центров Лондона. В отношении Дмитрука на Украине возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.