Стало известно о побеге с Украины защищавшего УПЦ депутата Рады

«Украинская правда»: защищавший УПЦ депутат Рады Дмитрук сбежал с Украины

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, защищавший каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), сбежал из страны. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, парламентарий незаконно покинул Украину 24 августа. Как сообщили источники издания, после пересечения границы с Молдавией он отправился в Италию.

В настоящее время украинские правоохранители выясняют обстоятельства побега Дмитрука из страны. Связаться с нардепом журналистам не удалось.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете канонической УПЦ 24 августа. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Верховной Рады. В видеообращении глава государства заявил, что Киев сделал шаг «к освобождению от московских чертей».