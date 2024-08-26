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08:39, 26 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о побеге с Украины защищавшего УПЦ депутата Рады

«Украинская правда»: защищавший УПЦ депутат Рады Дмитрук сбежал с Украины

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, защищавший каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), сбежал из страны. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, парламентарий незаконно покинул Украину 24 августа. Как сообщили источники издания, после пересечения границы с Молдавией он отправился в Италию.

В настоящее время украинские правоохранители выясняют обстоятельства побега Дмитрука из страны. Связаться с нардепом журналистам не удалось.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете канонической УПЦ 24 августа. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Верховной Рады. В видеообращении глава государства заявил, что Киев сделал шаг «к освобождению от московских чертей».

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      Екатерина Грищенко
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