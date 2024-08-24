Зеленский подписал законопроект о запрете канонической УПЦ

Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Карточка законопроекта опубликована на сайте Верховной Рады.

«Украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей», — заявил в своем видеообращении украинский лидер.

21 августа Зеленский обсудил запрет канонической УПЦ Московского патриархата в разговоре с Вселенским патриархом Варфоломеем. Тогда политик назвал закон «укреплением духовной независимости» Украины. Он добавил, что украинское государство стремится к укреплению православия в стране.

Днем ранее парламент Украины принял законопроект о запрете УПЦ. Согласно его тексту, общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.