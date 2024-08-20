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12:24, 20 августа 2024Бывший СССР

На Украине приняли закон о запрете канонической УПЦ

Верховная Рада Украины приняла закон о запрете канонической УПЦ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Верховная Рада приняла закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект поддержали 265 из 450 парламентариев. Депутат отметил, что закон вступит в силу через 30 дней после его опубликования. При этом он подчеркнул, что общинам УПЦ предоставят 9 месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

В понедельник, 19 августа, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что церковь на Украине будет лишена «московского влияния». По его словам, Москва использует церковь в качестве инструмента спецслужб.

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      Александр Курбатов
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