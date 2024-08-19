Глава офиса Зеленского заявил о лишении церкви на Украине «московского влияния»

Ермак: церковь на Украине будет лишена московского влияния

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что церковь на Украине будет лишена «московского влияния». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он обвинил Россию в использовании церкви в качестве инструмента спецслужб и разрушении церковных зданий на территории страны.

«Когда в Украине сегодня находятся те, кто готовы защищать влияние московской церкви, бить людей, угрожать им в соцсетях, имея статус народного депутата, то это не нормально», — написал Ермак, пообещав, что церковного раскола в стране не произойдет.

Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил о скором запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Он подчеркнул, что украинским религиозным организациям, подозреваемым в сотрудничестве с Россией и русской церковью, дадут девять месяцев на разрыв связей с Москвой.