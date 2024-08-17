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23:23, 17 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о скором запрете канонической УПЦ

Спикер Рады Стефанчук заявил о скором запрете канонической УПЦ на Украине

Фото: Dmitri Kotjuh / IMAGO / Global Look Press

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил о скором запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

«Российская церковь на Украине (УПЦ) будет запрещена. Законопроект предусматривает ее немедленный запрет», — сказал спикер парламента.

Он подчеркнул, что украинским религиозным организациям, подозреваемым в сотрудничестве с Россией и русской церковью, дадут девять месяцев на разрыв связей с Москвой. В противном случае данные организации могут быть признаны в суде прекратившими свою деятельность, при этом решение о закрытии церквей будут принимать некие «эксперты».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Всеукраинского совета церквей о запрете УПЦ. Она назвала это свидетельством процветания сатанизма на Украине

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      Артём Верейкин
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