Захарова назвала сатанизмом решение Всеукраинского совета церквей в отношении УПЦ

Захарова назвала сатанизмом решение Всеукраинского совета церквей по УПЦ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала решение Всеукраинского совета церквей о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), отметив процветание сатанизма в стране.

«Сатанисты», — прокомментировала дипломат решение совета поддержать законопроект о запрете на Украине канонической УПЦ.

Ранее Захарова отметила, что религиозный раскол на Украине «принимает с каждым разом все более уродливые формы». Она выразила уверенность, что Киеву не удастся уничтожить каноническое православие, исповедуемое большей частью населения республики.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял о подготовке решения по укреплению «духовной независимости» страны.