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21:29, 17 августа 2024Бывший СССР

Захарова назвала сатанизмом решение Всеукраинского совета церквей в отношении УПЦ

Захарова назвала сатанизмом решение Всеукраинского совета церквей по УПЦ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала решение Всеукраинского совета церквей о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), отметив процветание сатанизма в стране.

«Сатанисты», — прокомментировала дипломат решение совета поддержать законопроект о запрете на Украине канонической УПЦ.

Ранее Захарова отметила, что религиозный раскол на Украине «принимает с каждым разом все более уродливые формы». Она выразила уверенность, что Киеву не удастся уничтожить каноническое православие, исповедуемое большей частью населения республики.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял о подготовке решения по укреплению «духовной независимости» страны.

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      Марина Совина
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