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15:54, 17 августа 2024Бывший СССР

Зеленский призвал Совет церквей поддержать проект против российского влияния

Зеленский обратился к ВСЦиРО с призывом поддержать проект против влияния России

Фото: Ukrainian presidential Press / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Всеукраинскому совету церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) с призывом поддержать предложенный Верховной Раде законопроект, направленный против влияния России на церковь. Об этом пишет «РБК-Украина» в Telegram.

По мнению Зеленского, Москва использует церковь для влияния на другие государства. «Поэтому гарантировать украинскую духовную независимость — это наша общая обязанность», — сказал он.

Комментируя законопроект, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что религиозный раскол на Украине «принимает с каждым разом все более уродливые формы». Она выразила уверенность, что Киеву не удастся уничтожить каноническое православие, исповедуемое большей частью населения республики. «Призываем здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Зеленского с Украинской православной церковью», — приводит ее слова Telegram-канал дипломатического ведомства.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке решения по укреплению «духовной независимости» страны. Предположительно, речь идет о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Кроме того, сразу после заявления украинского лидера руководство Киево-Печерской лавры потребовало от монахов УПЦ освободить часовню.

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