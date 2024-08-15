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00:56, 15 августа 2024Бывший СССР

Зеленский решил укрепить «духовную независимость» Украины

Зеленский: готовится решение по укреплению «духовной независимости» Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке решения по укреплению «духовной независимости» страны. Об этом пишут «Известия».

Глава государства не стал раскрывать подробности. Предположительно, речь идет о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В материале отмечается, что сразу после заявления Зеленского руководство Киево-Печерской лавры потребовало от монахов УПЦ освободить часовню.

В конце июля депутаты партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заблокировали трибуну парламента с требованием запрета УПЦ. Они также вывесили плакаты с обвинениями УПЦ в агентурной работе на российские спецслужбы.

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      Марина Совина
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