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13:58, 23 июля 2024Бывший СССР

Депутаты партии Порошенко заблокировали трибуну Рады с одним требованием

Депутаты партии Порошенко заблокировали трибуну Рады с требованием запрета УПЦ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутаты партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заблокировали трибуну Верховной Рады с требованием запрета канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает УНИАН в своем Telegram-канале.

Представители «Европейской солидарности» вышли к трибуне в ходе пленарного заседания Рады после отказа парламента рассмотреть законопроект о запрете УПЦ МП. Соответствующая инициатива была внесена на рассмотрение Рады 22 июля депутатом Никитой Потураевым.

Депутаты заблокировали трибуну, а также вывесили плакаты с обвинениями в агентурной работе на российские спецслужбы в адрес УПЦ МП. В вывешивании плакатов участвовали представители фракции Порошенко — Олег Синютка и Ирина Фриз.

Ранее Рада не смогла принять решение о рассмотрении во втором чтении законопроекта о запрете канонической УПЦ. Законопроект собрал лишь 100 голосов при необходимых 226.

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      Юрий Леонов
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