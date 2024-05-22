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18:12, 22 мая 2024Бывший СССР

В Раде не смогли запретить Украинскую православную церковь

В Раде не собрали достаточно подписей для запрета Украинской православной церкви

Фото: Павел Семчук / Коммерсантъ

Верховная Рада Украины не смогла принять решение о рассмотрении во втором чтении законопроекта, направленного на запрет Украинской православной церкви (УПЦ), так как не было собрано необходимого количества подписей. Об этом сообщает депутат парламента, председатель партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко с своем Telegram-канале.

Удалось собрать 100 подписей при необходимых 226.

21 мая в Верховную Раду был внесен законопроект, регламентирующий деятельность религиозных организаций и запрещающий УПЦ. Законопроект был утвержден в первом чтении в 2023 году, но с тех пор не продвинулся к окончательному принятию.

Геращенко обвинила депутатов фракции «Слуга народа» и депутатов, ранее входивших в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» в том, что из-за них не набралось достаточное количество голосов.

Спикер парламента, депутат партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук заявил, что партии «Голос» и «Европейская солидарность» нарушают регламент, пытаясь инициировать обсуждение закона. По его словам, из-за этого закон при повторном голосовании не получит необходимой поддержки.

Ранее власти Украины пригрозили силой выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Пока что вопрос выселения решается в суде.

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      Илья Таксюр
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