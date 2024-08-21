Зеленский обсудил запрет УПЦ с Вселенским патриархом

Зеленский обсудил запрет УПЦ в разговоре с Вселенским патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил запрет канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в разговоре с Вселенским патриархом Варфоломеем. Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал принятый закон о запрете УПЦ МП «укреплением духовной независимости» Украины. Он также обсудил недавний украинской делегации во Вселенский Патриархат и пригласил патриарха Варфоломея с ответным визитом в страну.

«Подчеркнул, что независимый народ должен быть независимым и духовно», — заявил политик. Он добавил, что украинское государство стремится к укреплению православия в стране.

Ранее на закон Украины об УПЦ отреагировали в Европейском союзе (ЕС). Представитель ЕС выразил надежду на соблюдение Украиной свободы вероисповедования на фоне закона о фактическом запрете деятельности церкви.