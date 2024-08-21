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14:34, 21 августа 2024Мир

В ЕС отреагировали на закон Украины об УПЦ Московского патриархата

В ЕС выразили надежду на соблюдение Украиной свободы вероисповедования

Фото: Alina Smutko / Reuters

Европейский союз (ЕС) выражает надежду на соблюдение Украиной свободы вероисповедования на фоне закона о фактическом запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что ООН изучает положения закона Украины о фактическом запрете деятельности УПЦ МП.

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада приняла во втором чтении закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ на территории Украины. Законопроект поддержали 265 из 450 парламентариев. Четверо депутатов из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовали против принятия законопроекта.

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      Максим Габриелян
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